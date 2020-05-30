شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التغييرات الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف تقرير، اليوم السبت، عن الشكل الجديد الذي أصبح عليه مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ضمن التغييرات التي جهزتها هيئة الطيران المدني لعودة الرحلات الداخلية.

ويعمل المطار على قياس درجة الحرارة بواسطة كوادر طبية مدربة، ولا يسمح بدخول المسافرين إلا بعد ارتداء هذه الكمامة؛ فضلًا عن اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، والخدمة الذاتية؛ بالإضافة إلى لافتات توعوية وتعريفية ووجود معقمات، بحسب تقرير قناة "العربية".

وكان وزير النقل صالح الجاسر، قد قال أنه ستكون من الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز ابتداء من الغد، لجميع شركات الطيران "السعودية، ناس، أديل"؛ فيما أكد أن مشاريع النقل لم تتعثر أثناء أزمة الجائحة.