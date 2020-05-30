شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق سراح 2288 من سجناء الحق العام بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن إطلاق سراح 2288 محكوماً من سجناء الحق العام الذين شملهم العفو الملكي الصادر مؤخراً.
وأوضحت الإمارة، أن إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة أطلقت سراح هؤلاء السجناء خلال الفترة من 1 رمضان الماضي وحتى 6 شوال 1441هـ الجاري.
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