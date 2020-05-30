شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «المطلق» يجيب على رغبة مسن في الصلاة بالمسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، اليوم السبت، مع تساؤل أحد الأشخاص حول رغبة أبيه المسن في الصلاة بالمسجد حال العودة؛ حيث أكد أنه من الأفضل لكبار السن ممن أعمارهم 65 أن يصلّوا في منازلهم، وسيُكتب لهم بإذن الله أجر الصلاة في المساجد.

وقال الدكتور عبدالله المطلق، خلال برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" بإذاعة "نداء الإسلام" : " من عمره 65 عاماً الأفضل بحسب خبراء الصحة ألا يذهب للصلاة في المسجد، والأفضل أن يصلي في المنزل، هكذا يقول الخبراء، وطاعتهم في هذه الأيام مستحبة؛ لأنهم أعرف بهذا الوباء منا، وسيُكتب له أجر الصلاة في المسجد وهو يصلي في البيت " .

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة على حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية، ومنها الفيروس المستجد.