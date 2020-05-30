شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

‏‎وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 22 حالات وفيات، وتسجيل 1870 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (58,883) حالة.