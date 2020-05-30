شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات "سار" لإستئناف رحلاته غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد قطار "سار" غداً الأحد لإستناف رحلاته بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الإحترازية .

وستكون وجهات القطار الرياض والمجمع والقصيم وحائل ، إذ تم رفع الإستعدادات التشغيلية ، مع عمليات التعقيم والتطهير في جميع المحطات والصلات والمكاتب ، وفقاً للإخبارية .

ومن المقرر تقليص نسبة إشغال المقاعد لـ 50 % للرحلة الواحدة تحقيقاً للتباعد الإجتماعي للوقاية من العدوى .