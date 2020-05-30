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رصد مطعم مشهور غير ملتزم بالتعليمات الوقائية في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصدت الشؤون الصحية بمكة المكرمة مطعم مشهور يقدم وجبات البيتزا غير ملتزم التعليمات الوقائية في مكة المكرمة .

وأكدت اللجنة أن المطعم لم يتوافر فيه الاشتراطات الوقائية، كما أن بعض العاملين في المطعم كانوا مخالطين لحالة إيجابية مصابة بفيروس الجديد.

وأوصت اللجنة بضرورة إغلاق فروع المطعم لحين التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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