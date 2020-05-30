عبر القنوات الرقمية.. «النيابة العامة»‏: استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية.

وذكرت النيابة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر: أنَّه «حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة عن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية، خلال فترة تدرُّج العودة لمقار العمل».

وأكَّدت النيابة العامة، أنَّه لن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها، إلا لمن يحمل موعدًا بذلك.

وأشارت إلى أنَّ قنوات تقديم الخدمة عن بعد تتضمن: الموقع الالكتروني للنيابة العامة، وأيقونة «معكم» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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