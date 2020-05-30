وزارة الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 480

ارتفاع حالات التعافي إلى 58883 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 83,384 حالة حتى الآن. فيما أعلنت عن تعافي 1870 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 58883 حالة، كما تمّ تسجيل 22 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 480 حالة.

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