حقوقي يطالب بإلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد.. ويطرح بدائل

بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
طالب خالد الفاخري، الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بإلغاء إجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد وإجراء الاختبارات في الجامعات والصالات المفتوحية وفق ضوابط واشتراطات صحية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال خالد الفاخري، إنَّ النظام الذي أعلنت عنه هيئة التقويم التعليم والتدريب لإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد مازال تثار حوله أسئلة قانونية مشروعة، أهمها مدى إلزامية الطالبات بالصورة الخاصة بهن، ومكان تخزين تلك الصور.
وتابع: ماذا لو رفض بعض الطلاب والطالبات إجراء اختبار التحصيلي عن بُعد بسبب هذه الأعذار وغيرها؟ هل سيتم الاعتماد على الاختبار كمعيار للقبول؟ وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ.
بدائل لإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد
وأوضح الفاخري أنَّ إقرار الاختبار التحصيلي عن بُعد كان في وقت تشهد فيه مقرات العمل تعليقًا للحضور، لكن الآن تمَّ رفع التعليق، ما يعني أن أداء الاختبار في الجامعات أو الصالات متاحًا وفق إجراءات صحية وتباعد اجتماعي، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أدائه من دون انتهاك لخصوصيتهم وبما يحقق العدل والمساواة فيما بينهم.
ودعا الفاخري إلى التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الصالات الكبيرة في مقارها لإجراء الاختبار التحصيلي كما كان في السابق، شريطة أن تكون بإجراءات احترازية تحمي المؤدين للاختبار والمراقبين عليهم.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أوضحت أنَّ الاختبار التحصيلي عن بُعد إلزامي وهو محاكاة للاختبار التحصيلي الفعلي، ويمنح الطلاب والطالبات الفرصة للتعرف على منصة الاختبار عن بعد وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء الاختبار التحصيلي الفعلي.
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