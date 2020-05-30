بـ679 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في إصابات كورونا وجدة ثانيًا

تصدرت مدينة الرياض مدن المملكة في عدد إصابات فيروس كورونا، مسجلة 679 حالة، من أصل 1618 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 247 حالة، ومكة المكرمة 105 حالات، والهفوف 101 حالة، والدمام والخبر 84 حالة لكل منها، والمدينة المنورة 45 حالة.

وبريدة 33 حالة، والقطيف 25 حالة، والظهران 24 حالة، والجبيل 19 حالة، والمضة 14 حالة، والطائف 13 حالة، ورأس تنورة وتبوك 12 حالة لكل منها.

والبكيرية 10 حالات، والجفر 9 حالات، وحائل 8 حالات، وجازان 7 حالات، وينبع وخميس مشيط وبيش 6 حالات لكل منها، ومحايل عسير وشرورة 5 حالات لكل منها.

وصفوى وحفر الباطن ورابغ ونجران 4 حالات لكل منها، وسكاكا والموية والدوادمي ووادي الدواسر 3 حالات لكل منها.

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وتم تسجيل حالتي إصابة بكورونا في كل من: بلجرشي والبدائع وعيون الجواء والسحن والمجاردة والنماص وظهران الجنوب وبقيق والعارضة وعرعر وعفيف والخرج وحريملاء.

بينما تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: الرس وعنيزة والقوز والقريع ورنية وأبها وسراة عبيدة وبيشة والبطحاء والنعيرية وسلوى وأبوعريش والطوال والدائر وصبيا والكامل وخليص والمزاحمية والقويعية والسليل وضرماء وحوطة بني تميم ومرات ورويضة العرض وساجر.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 83384 حالة، بينما تعافي 1870 شخصًا ليصل إجمالي حالات الشفاء 58883 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 480 حالة.

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