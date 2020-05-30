أمانة الشرقية تبدأ زراعة أشجار «الجاكرندا»

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، البدء في زراعة أشجار «الجاكرندا» للمرة الأولى، ضمن خطتها السنوية من زراعة الأشجار والزهور، لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها بتويتر، أنها بدأت بزراعة شجرة «الجاكرندا» للمرة الأولى، في خطتها السنوية من زراعة الأشجار والزهور في المنطقة، حيث تقوم الأمانة بتجربة زراعة الشجرة لما لها من أثر جمالي، بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأوكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.

وأضافت أنَّه تمَّت زراعة أشجار الجاكرندا بما يتوافق مع البيئة المحلية، حيث إنَّها لا تحتاج ألّا لكميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني.

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وأشارت امانة المنطقة الشرقية إلى أنه تمّت الزراعة في مبنى الأمانة لمراقبتها باستمرار، حيث تقوم الأمانة بعمليات التشجير وتنفذها الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، للإسهام بجودة الحياة.

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