السعودية اليوم / أكثر من 1300 جامع ومسجد بمحافظة الطائف تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً



الطائف 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف استعداداتها الوقائية والاحترازية في أكثر من 1300 مسجد وجامع بالمحافظة لتستقبل المصلين يوم غدٍ, وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المصلين من

وأوضح مدير عام ادارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالرحمن بن محمد الحارثي, أن الإدارة كلّفت العاملين بالمساجد بتنظيفها وتعقيمها وإغلاق دورات المياه وثلاجات المياه والبرادات ومنع دخول المأكولات والمشروبات للمساجد، مؤكداً أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، حيث قامت الإدارة بفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة مؤقتاً وتأمين الخطباء المتعاونين لها تخفيفاً على المصلين ولعدم الازدحام بالجوامع الرسمية.

وشدد على تنفيذ الإجراءات وتعليمات الوزارة وتطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، بالإضافة الى ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ونوه بالمتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين محققين بذلك أعلى معايير الصحة، مهيباً بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.

// انتهى //

16:27ت م

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الطائف 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف استعداداتها الوقائية والاحترازية في أكثر من 1300 مسجد وجامع بالمحافظة لتستقبل المصلين يوم غدٍ, وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المصلين من فيروس كورونا المستجد ، حيث تمت تهيئتها خلال الفترة الماضية من خلال القيام بأعمال التنظيف والتعقيم والصيانة.وأوضح مدير عام ادارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالرحمن بن محمد الحارثي, أن الإدارة كلّفت العاملين بالمساجد بتنظيفها وتعقيمها وإغلاق دورات المياه وثلاجات المياه والبرادات ومنع دخول المأكولات والمشروبات للمساجد، مؤكداً أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، حيث قامت الإدارة بفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة مؤقتاً وتأمين الخطباء المتعاونين لها تخفيفاً على المصلين ولعدم الازدحام بالجوامع الرسمية.وشدد على تنفيذ الإجراءات وتعليمات الوزارة وتطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، بالإضافة الى ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.ونوه بالمتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين محققين بذلك أعلى معايير الصحة، مهيباً بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.// انتهى //16:27ت م0086

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.