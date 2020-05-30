شكرا لقرائتكم خبر عن "من أجل بيوت الله" .. تكثيف أعمال التعقيم لمساجد رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءا من غدٍ، مؤكدةً أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضا صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.
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