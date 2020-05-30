شكرا لقرائتكم خبر عن "من أجل بيوت الله" .. تكثيف أعمال التعقيم لمساجد رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة ، وذلك لتجهيزها لاستقال المصلين بالمحافظة غداً الأحد، و ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة " من أجل بيوت الله " التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية و فريق " إماطة " التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.

وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءا من غدٍ، مؤكدةً أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضا صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.