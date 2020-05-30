شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: سنعبر أزمة كورونا بسلام.. ونسبة الشفاء عالية لدينا بسبب طرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج.
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة "العربية" أن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جدا، مشددا أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.
وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنيين للتعامل مع كورونا، لافتا إلى "من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه".
وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.
ودعا وزير الصحة، الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر مرة أخرى.
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