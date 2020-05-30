السعودية | وزير الصحة: نسبة الشفاء عالية السعودية بسبب طرق العلاج

شكرا لقرائتكم وزير الصحة: نسبة الشفاء عالية السعودية بسبب طرق العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج.

وأضاف وزير الصحة السعودي في مقابلة مع "العربية" أن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جدا، مشددا أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.

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وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنيين للتعامل مع كورونا، لافتا إلى "من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه".

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

ودعا وزير الصحة السعودي، الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر مرة أخرى.