، العائلة اعتبرتها لا تعكس الجريمة.. ما التهمة الموجهة لقاتل جورج فلويد؟ ،

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وجهت السلطات في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية؛ تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، للشرطي ديريك تشوفين، لتسببه في وفاة جورج فلويد الاثنين الماضي، بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم (السبت).
ووجه المدعون في مقاطعة هينبين الاتهامات للشرطي بعد ليلة ثالثة من الحرق والنهب والتخريب، أضرم فيها المحتجون النار في مركز للشرطة؛ مما استدعى نشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة النظام في أكبر مدن ولاية مينيسوتا.
من جهتها دعت عائلة "فلويد" إلى اتهام الشرطي السابق بجريمة القتل من الدرجة الأولى، بدلًا من القتل من الدرجة الثالثة.
وذكرت العائلة في بيان أوردته "الحرة" أنها تريد أن يتم توجيه تهمة القتل العمد مع الخليج 365 الإصرار لذلك الشرطي، كما تريد اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورطين في القضية.
وطالبت عائلة فلويد السلطات بمراجعة الاتهامات لتعكس الذنب الحقيقي لهذا الضابط.
وفي لقطات مصورة التقطها أحد المارة بهاتفه المحمول وانتشرت على الإنترنت على نطاق واسع، ظهر الشرطي وهو يضغط بركبته على رقبة "فلويد" الذي كان يحاول التنفس ويتأوه قائلًا: "من فضلك، لا أستطيع التنفس"، في حين تجمع حشد من المارة وصاحوا في وجه أفراد الشرطة لتركه وشأنه.
وبعد عدة دقائق بدا "فلويد" بلا حراك ثم أعلنت وفاته لاحقًا في أحد المستشفيات.
وأشعل المقطع المصور فتيل غضب في منيابوليس وعدد من المدن في أنحاء البلاد، بسبب التحيز العنصري المستمر في نظام العدالة الجنائية الأمريكي.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 03:43 PM
استمرار أعمال العنف في عدة مدن أمريكيةالعائلة اعتبرتها لا تعكس الجريمة.. ما التهمة الموجهة لقاتل جورج فلويد؟
وجهت السلطات في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية؛ تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، للشرطي ديريك تشوفين، لتسببه في وفاة جورج فلويد الاثنين الماضي، بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم (السبت).
ووجه المدعون في مقاطعة هينبين الاتهامات للشرطي بعد ليلة ثالثة من الحرق والنهب والتخريب، أضرم فيها المحتجون النار في مركز للشرطة؛ مما استدعى نشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة النظام في أكبر مدن ولاية مينيسوتا.
من جهتها دعت عائلة "فلويد" إلى اتهام الشرطي السابق بجريمة القتل من الدرجة الأولى، بدلًا من القتل من الدرجة الثالثة.
وذكرت العائلة في بيان أوردته "الحرة" أنها تريد أن يتم توجيه تهمة القتل العمد مع الخليج 365 الإصرار لذلك الشرطي، كما تريد اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورطين في القضية.
وطالبت عائلة فلويد السلطات بمراجعة الاتهامات لتعكس الذنب الحقيقي لهذا الضابط.
وفي لقطات مصورة التقطها أحد المارة بهاتفه المحمول وانتشرت على الإنترنت على نطاق واسع، ظهر الشرطي وهو يضغط بركبته على رقبة "فلويد" الذي كان يحاول التنفس ويتأوه قائلًا: "من فضلك، لا أستطيع التنفس"، في حين تجمع حشد من المارة وصاحوا في وجه أفراد الشرطة لتركه وشأنه.
وبعد عدة دقائق بدا "فلويد" بلا حراك ثم أعلنت وفاته لاحقًا في أحد المستشفيات.
وأشعل المقطع المصور فتيل غضب في منيابوليس وعدد من المدن في أنحاء البلاد، بسبب التحيز العنصري المستمر في نظام العدالة الجنائية الأمريكي.
، العائلة اعتبرتها لا تعكس الجريمة.. ما التهمة الموجهة لقاتل جورج فلويد؟ ،
المصدر : الخليج 365
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