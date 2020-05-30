محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد. وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة "الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384 عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-05-30 أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد. وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة . 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 Advertisements 03:29 PM اخر تعديل 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 03:42 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد. وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة . ، "الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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