، خطة متكاملة بـ"تعليم الشرقية" لاستئناف عودة الموظفين والموظفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الباحص": فحص حرارة قبل بدء الدوام الرسمي وتنظيف وتعقيم للمقرات

أعدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خطة متكاملة لتهيئة مقار العمل لاستئناف عمل الموظفين والموظفات، بداية من غد الأحد وبشكل تدريجي وحتى الحضور الكامل بتاريخ 22 شوال.

ووجه المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بتشكيل لجنة تنظيمية لاستئناف عمل الموظفين والموظفات وعودتهم لمقار عملهم، وتوفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها، ومراعاة الحالات الصحية للجميع، مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365"؛ أن الإدارة أنهت جميع التدابير اللازمة لاستقبال الموظفين؛ حيث تمت عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب وتوفير المعقمات اللازمة في أماكن بارزة داخل مقرات العمل.

وتابع الباحص: يضاف إلى ذلك أنه تم التعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لمشاركة فريق صحي توعوي لتقديم الإرشادات والتوجيهات المطلوبة، وإجراء فحص الحرارة لموظفي الإدارة أثناء دخولهم مقر العمل، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقيفية في كيفية اتباع الاحترازات المطلوبة.

وفي جانب التوعية الإعلامية ذكر الباحص أن هناك حملة إعلامية تم العمل عليها من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية والموارد البشرية لتوعية الموظفين والموظفات والعمل على نظام المجموعات بشكل تدريجي؛ لتنظيم نسبة حضور الموظفين والموظفات الذين عليهم الحضور لمقار العمل في الأسبوعين الأول والثاني من عودة إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب استثمار منصة العمل الإعلامي الرسمي لتعليم المنطقة في عملية التوعية ونشر التعليمات.

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