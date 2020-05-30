، تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورة ،

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كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.
وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.
وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.
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تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-30
كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.
وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.
وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:04 PM
ضمن جهود أمانة الشرقية لتفعيل مبادرة "من أجل بيوت الله"
كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال غسيل وتعقيم مداخل ومخارج وأسوار الجوامع والمساجد والساحات الخارجية المحيطة بها في محافظة رأس تنورة؛ لتجهيزها لاستقبال المصلين بالمحافظة غداً الأحد.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية، وتفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله" التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وفريق "إماطة" التطوعي لضمان صحة وسلامة جميع المصلين.
وأكدت الأمانة أنها رفعت درجة استعدادات الفرق الميدانية ومراقبي الأمانة بالتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية لتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم، إثر صدور الأمر الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءاً من غدٍ.
وأوضحت أن فرق النظافة ستعمل بشكل مستمر ويومي في تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع وفق خطة متكاملة لتطهير وتعقيم بيوت الله وأيضاً صيانة حدائق المساجد لظهور المساجد بأجمل حلة.
، تكثيف تعقيم مداخل ومخارج وساحات الجوامع والمساجد برأس تنورة ،
المصدر : الخليج 365
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