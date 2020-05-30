شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1870 حالة والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 83384 حالة. كما تم تسجيل 1870 حالة تعافي ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 58883 حالة. وتم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 480 حالة .

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