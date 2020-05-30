شكرا لقرائتكم خبر عن داخل السيارات .. 30 ممارساً صحياً لتنفيذ الفحص الموسع بمكة والان نبدء بالتفاصيل

كلفت صحة مكة المكرمة 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي، لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بمكة المكرمة. وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة للنزول منها وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يوميا .

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