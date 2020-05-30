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محلل الطقس الدليمي بعد إصابته بـ كورونا: ابتعدوا عن التجمعات
يتلقى العلاج بأحد المحاجر الصحية بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 – فواز الاسلمي – حفرالباطن
كشف محلل الطقس منيف الدليمي عن إصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية في أحد المحاجر الصحية بحفر الباطن.
وقال الدليمي: “تبين اليوم إصابتي بفيروس كورونا وذلك بعد أعراض في الحلق والمفاصل وصداع وحرارة قبل ثلاثة أيام”.
وأضاف: قمت حينها بالذهاب إلى المستشفى وأجريت الفحوصات والمسحة الطبية ليتبين اليوم إصابتي المؤكدة بفيروس كورونا وأنا الآن في الحجر الصحي بمحافظة حفر الباطن.
ودعا الدليمي الأهالي بالابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام حفاظاً على صحتهم.
وفي السياق ذاته سجلت حفر الباطن أمس الجمعة 4 حالات تعافٍ جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 65 حالة خرج جميعهم من المحاجر الصحية.
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