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فيديو.. ماذا لو اختلط 5 أشخاص مصابين بـ كورونا مع آخرين؟
الصحة أكدت على أهمية اتباع تعليمات التباعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة الصحة من خطورة الاختلاط وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ونشرت وزارة الصحة، مقطعًا توعويًا، عن أهمية الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت الوزارة، عبر المقطع الذي نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه في حال اختلاط 5 أشخاص مصابين بالفيروس، بمن حولهم، ومع افتراض أن كل شخص سينقل العدوى لـ5 أفراد فقط، ففي ظرف أيام سيكون عدد المصابين عشرات الآلاف، مع استمرار المخالطة.
وأضافت أن كل هؤلاء الذين يصابون بالمرض سيحتاجون إلى الرعاية في المستشفيات، مبينة أن نسبة منهم ستكون أوضاعهم أصعب، وسيحتاجون إلى دخول العناية المركزة.
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