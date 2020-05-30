2020-05-30

الشورى يناقش عن بُعد مشروع نظام الضمان الاجتماعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

Advertisements

كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









