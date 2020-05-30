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أكمل مطار نجران الإقليمي استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة يوم الاثنين القادم، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، ووضع الملصقات التي تحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار على الأرضية ومقاعد الانتظار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار.
وتضمنت الاستعدادات: "إلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم وتطهير جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة".
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 02:33 PM
وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها هيئة الطيران المدني و"الصحة"
أكمل مطار نجران الإقليمي استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة يوم الاثنين القادم، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، ووضع الملصقات التي تحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار على الأرضية ومقاعد الانتظار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار.
وتضمنت الاستعدادات: "إلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم وتطهير جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة".
، مطار نجران الإقليمي يكمل استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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