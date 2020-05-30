محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة. وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. فيروس كورونا الجديد سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-30 سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة. Advertisements وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 02:01 PM ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة. وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. ، سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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