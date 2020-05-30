شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات مطاعم ومقاهي رفحاء لعودة استقبال الزبائن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفحاء (صدى):

أنهت مطاعم ومقاهي محافظة رفحاء إستعدادها لإستقبال الزبائن وتقديم الطلبات الداخلية بدءً من غد الأحد .

ووثق مقطع فيديو بعض الإجراءات التي تنفذها المطاعم كوضع الطاولات والمقاعد الجديد ما يحقق التباعد الإجتماعي ، وتوفير المعقمات والملصقات المنبهة للإجراءات الإحترازية ، وفقاً للإخبارية .

كما حرصت المطاعم على عمليات التعقيم والتطهير وأكدت منع دخول الأطفال الأقل من 15 عام .