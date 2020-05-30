شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة طفل فقد حياته بسبب انشغال والده بـ "الإيموجي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت الإدارة العامة للمرور مقطع فيديو تمثيلي لأحداث واقعية أدت لوفاة طفل في حادث مروري.

وترجع تفاصيل الحادث عندما كان الأب يقود السيارة وانشغال خلال قيادته في الطريق بالرد على الرسائل الورادة إليه على هاتفه.

وأثناء رده على إحدى الرسائل وبحثه عن رموز تعبيرية "الايموجي" اصطدم بسيارة أخرى كانت قد تعطلت على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع ابنه.

وناشدت الإدارة، في المقطع، بضرورة أن ينتبه قائدى السيارة لحياتهم وحياة من معهم، من خلال الانتباه للقيادة وعدم الانشغال بالهاتف.