شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة»‏ : استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على استمرار قصر الخدمات للمستفيدين عن بعد عبر القنوات الرقمية التابعة لها وذلك خلال فترة التدرج حتى تاريخ 29/10/1441 هـ.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها: " حرصاً على صحة وسلامة الجميع تفيد النيابة العامة عن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرُّج العودة لمقار العمل ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعداً بذلك " .

وكشفت أن قنواتها الرسمية هي: الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من هنـــــــا، فضلًا عن أيقونة معكم عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أو عبر الكود على حسابها على تويتر".