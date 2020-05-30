شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تعاقد قنصلية اليمن بجدة مع مركز طبي لفحص اليمنيين قبل العودة لبلادهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أكدت القنصلية اليمنية بجدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول التعاقد مع مركز طبي في شرورة لفحص اليمنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم . أكدت القنصلية اليمنية بجدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول التعاقد مع مركز طبي في شرورة لفحص اليمنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم . ووجهت لجنة الطوارئ باليمن المختصة بمواجهة وباء كورونا القنصلية بجدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة لى اليمن بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة ..

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