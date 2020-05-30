شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أهمية إثبات الاستقلالية في حال وجود تابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أنَّ إثبات الاستقلالية «غير ملزم» في حال وجود تابعين مضافين على حساب المستفيد، وذلك ردًا على استفسار مواطنة تتساءل فيه عن كيفية إثبات استقلاليتها، مع العلم أنَّها وحيدة مع أولادها وبدون أب أو أم.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " في حال وجود تابع مضاف، لا يلزمك إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية " .

وذكر حساب المواطن، في وقت سابق، أنَّ فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ لافتًا إلى أن وثائق الاستقلالية تشمل: عقد الإيجار الموحَّد أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، موضحًا أنَّه في حال عدم توافر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.