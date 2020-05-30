شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أهمية إثبات الاستقلالية في حال وجود تابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أنَّ إثبات الاستقلالية «غير ملزم» في حال وجود تابعين مضافين على حساب المستفيد، وذلك ردًا على استفسار مواطنة تتساءل فيه عن كيفية إثبات استقلاليتها، مع العلم أنَّها وحيدة مع أولادها وبدون أب أو أم.
وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " في حال وجود تابع مضاف، لا يلزمك إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية " .
وذكر حساب المواطن، في وقت سابق، أنَّ فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ لافتًا إلى أن وثائق الاستقلالية تشمل: عقد الإيجار الموحَّد أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، موضحًا أنَّه في حال عدم توافر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح مدى أهمية إثبات الاستقلالية في حال وجود تابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.