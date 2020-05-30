شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فتح باب الحج المجاني لدولة عربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت سفارة المملكة بالقاهرة صحة الرسالة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي والتي تروج لفتح باب الحج المجاني بالتزامن مع فك الحظر .

وأكدت السفارة أن هذه الرسالة محض شائعات الهدف منها النصب على المواطنين وليس لها أي علاقة بوزارة الحج والعمرة في المملكة أو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وانتشرت في مصر رسالة تتضمن التسجيل ببياات شخصية للفوز برحلة مجانية بهدف سرقة البيانات في ظل التهافت لآداء فريضة الحج.