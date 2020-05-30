رفع جاهزية مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز لإستقبال أولى الرحلات القادمة إلى تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): يستقبل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك غداً الأحد أولى الرحلات الجوية الداخلية بعد تطبيق المرحلة الأولى لتخفيف الإجراءات الإحترازية . يستقبل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك غداً الأحد أولى الرحلات الجوية الداخلية بعد تطبيق المرحلة الأولى لتخفيف الإجراءات الإحترازية . وأنهى المطار جميع الإستعدادات لتحقيق الوقاية وبيئة آمنة للمسافرين والقادمين بصالة المطار وجميع جوانبه . ومن بين تلك الإجراءات فحص المرتادين بالكاميرات الحرارية ، والملصقات الدالة على التباعد الإجتماعي ، وتعقيم المماشي والسلالم الكهربائية بالآشعة فوق البنفسجية ، وتوفير المعقمات وتطهير الطائرات بعد كل رحلة والتطهير كل ثلاث ساعات في جميع ساعات المطار.

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