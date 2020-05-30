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رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ،والقنفذة،والليث،ورابغ ،والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

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