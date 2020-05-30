مواعيد العمل بالبنوك ومراكز التحويل بدءً من الأحد المقبل

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” استئناف تشغيل جميع فروع البنوك ومراكز تحويل الأموال بكامل طاقتها بدءً من يوم الأحد المقبل .
وأكدت “ساما ” أن مواعيد البنوك ومراكز التحويل ستعود لما كانت عليه قبل منع التجول ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .
ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة الأعمال .
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