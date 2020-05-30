أبرزها منع دخول الزبائن حال ارتفاع درجة حرارتهم.. تعرّف على بروتوكولات المطاعم والمقاهي والتوصيل المنزلي

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أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الجمعة عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، خلال الفترة من 8 شوال الجاري حتى 28 من نفس الشهر.

ومن بين البروتوكولات التي طرحتها الوزارة (بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وبروتوكولات التوصيل المنزلي)، والتي تنص على السماح بالأكل داخل المطاعم خلال ساعات التجول المسموح بالتنقل خلالها، والتوصيل للمنازل في أوقات المنع، ومنع تقديم الشيشة والمعسل، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.

كما تضمنت البروتوكولات أن يرتدي الشخص الكمامة أو ما يغطي الأنف، عدا وقت تناول الطعام، توفير مطهرات كحولية، واستخدام الصحون والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها، مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه والمقاعد وغيرها، وتزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتياً بدون لمسها.

كما نصت البروتوكولات على تنظيم أعداد العملاء المسموح بدخولهم للمطعم أو المقاهي، بحيث يتم دائماً الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي (متر ونصف إلى مترين) بين كل عميل، ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بشكل يمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم والمقاهي، وألا يزيد عدد الجالسين على الطاولة على أربعة، إلا إذا كانوا من عائلة واحدة.

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وأكدت بروتوكولات المطاعم على ضرورة قياس درجة حرارة الزبائن ووضع لافتات تفيد بمنع الدخول للمكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بمرض كوفيد 19،وقياس درجة حرارة جميع القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، ومنع أي عامل تبدو عليه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل.

أما بالنسبة لبروتوكولات التوصيل المنزلي، فأبرزها، وجود شهادة صحية وبطاقة تعريفية، ولبس الكمامة، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، وقف المندوب عن مباشرة التوصيل في حالة ظهور أعراض مرضية عليه، واستخدام المعقم قبل وبعد عملية تسليم الطلبات.

كما نصّت على تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرهما)، فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلاً من الكاسات، وتغليف الطلب كاملاً تغليفاً محكماً، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب، ويحق للعميل رفضه في حالة عدم وجود اللاصق أو ظهر أنه مفتوح.



