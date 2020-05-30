هذه هي الفئات غير المسموح لها بالحضور لمقرات العمل

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تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي نشرتها وزارة الداخلية، ضوابط بشأن بعض الفئات التي تستثنى من الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المقبلة.

ونصت بروتوكولات العمل في القطاعات المختلفة على عدم السماح للموظفين المعرّضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

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والأشخاص المعرّضون لخطر الإصابة هم، مَن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، المصابون بأمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، الذين تم تنويمهم مرة واحدة على الأقل في المستشفى خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة الوراثي والسمنة المفرطة.

ومن بين المعرضين لخطر الإصابة كذلك، مَن لديهم قصور في عضلة القلب، ومن يعانون من أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية، إضافة إلى مَن يعانون من نقص المناعة المكتسب (مستخدمو الأدوية المثبطة للمناعة، ومستخدمو عقارات علاج السرطان).

كما يُمنع أصحاب الحالات الطبية المزمنة من الحضور لمقرات العمل، مثل (مرض السكري غير المنضبط، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، مرض ارتفاع ضغط الدم، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، الفشل الكلوي “غسيل كلوي”، تليف الكبد).

كما نصت البروتوكولات على عدم السماح لأي موظف تزيد درجة حرارته على 38 درجة مئوية بدخول جهة العمل.

