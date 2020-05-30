أبرزها منع سفر هذه الفئة.. “الخطوط السعودية” تعلن مجموعة من الإجراءات للسفر الآمن

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، مجموعة إجراءات لضمان أن تكون الرحلة آمنة وجيدة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة.

وقسمت الشركة تلك الإجراءات على خمس مراحل تبدأ من عملية الحجز في المنزل وتنتهي مع وصول الراكب، على أن تتضمن تلك الخطة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها في المطار وقبل المغادرة وعلى متن الرحلة أيضاً.

ومن أبرز الإجراءات المتخذة من الشركة عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عاماً دون وجود مرافق معهم، والسماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة، إلى جانب لبس الكمامة والوصول مبكراً.

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وتضمنت الإجراءات أيضاً تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، ومنع الوضوء داخل الطائرة بشكل مؤقت، إلى جانب توفير المبيعات الجوية إلكترونياً فقط، على أن تتم عملية مغادرة الطائرة بشكل مُنظم للحفاظ على التباعد الاجتماعي.



