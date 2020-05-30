الإجراءات الكاملة للصلاة بالمسجد النبوي.. أبرزها الطاقة الاستيعابية 40% وإيقاف توزيع ماء زمزم

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كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن الإجراءات الكاملة التي سيتم تطبيقها عند فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها ستكون على النحو التالي:

ـ تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد على 40% من الطاقة الاستيعابية.

ـ رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، وتكون الصلاة على الرخام.

ـ استمرار رفع حافظات ماء زمزم وإيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.

ـ تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50 %.

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ـ استمرار تعليق سفر الإفطار في المسجد النبوي وساحاته.

ـ تعليق حضور الأطفال للمسجد النبوي.

ـ وضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين.

ـ تخصيص الأبواب التالية للدخول للمصليات النسائية ( باب رقم 13، باب رقم 17، باب رقم 25 ، باب رقم 29 ).

ـ تخصيص الأبواب التالية للدخول للمصليات الرجالية (باب الهجرة رقم 4، باب قباء رقم 5، باب الملك سعود رقم 8، باب الإمام البخاري رقم 10، باب الملك فهد رقم 21، باب الملك عبدالعزيز رقم 34، باب مكة رقم 37).

ـ على المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات أثناء القدوم للمسجد النبوي.

ـ وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة.

ـ يكون دفع أجرة الوقوف لمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية.

