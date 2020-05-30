مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. المطاعم والمقاهي تقدم خدماتها للزبائن غدًا

أوضحت وزارة التجارة، أنه سيتم فتح المطاعم والمقاهي وجلوس الزبائن بها، وتقديم الطلبات، غدًا الأحد، خلال فترة السماح بالتجول.

وذكرت الوزارة، عبر متحدثها الرسمي بتويتر، أنه «اعتبارًا من الساعة 6 صباح يوم الأحد 8 شوال، سيتم فتح الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي والسماح بجلوس الزبائن فيها بأوقات السماح بالتجول (قبل 8 مساءً)، وفق الاشتراطات المنصوص عليها».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، الإجراءات الاحترازية للمطاعم والمقاهي؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المعدّة من وزارة الصحة، وتغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ وحتى 28 شوال 1441هـ.

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وتتضمن الإجراءات الاحترازية، أن تكون ساعات استقبال العملاء في المطاعم المسموح العمل بها وفقًا لساعات التجول المعلنة، ويسمح لهذه المطاعم بالعمل خلال أوقات الحظر من خلال تطبيقات التوصيل، أو عبر الأسطول الخاص بها حتى منتصف الليل، مع منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.

وكذلك نظيم أعداد العملاء المسموح بدخولهم للمطعم أو المقاهي؛ بحيث يتم دائمًا الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي (متر ونصف إلى مترين) بين كل عميل في الأوضاع الطبيعية للمكان في أي وقت؛ ما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي.

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