تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة في 3 مناطق.. وسحب رعدية ممطرة على الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم السبت- لنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل العيص- المدينة المنورة- المهد- خيبر- وادي الفرع، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت.

كما نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران, تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش وشرورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

وفي منطقة الباحة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد لسحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

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وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية؛ الجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، يمتدُّ تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ما تزال الفرصة مُهيَّأة لهطول أمطار رعدية تُصْحَب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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