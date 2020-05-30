القنصلية في لوس أنجلوس تحذر المواطنين من مناطق المظاهرات

طالبتهم بالتواصل معها في حالة الطوارئ..
طالبت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، اليوم السبت، من المواطنين المتواجدين هناك بتجنب التجمعات والابتعاد عن مناطق المظاهرات المندلعة، بسبب مقتل رجل أسود على يد الشرطة في مدينة مينابوليس منذ عدة أيام.
وذكرت القنصلية، عبر حسابها بتويتر: «تهيب القنصلية بالمواطنين المتواجدين في مدينة لوس أنجلوس، بالابتعاد عن مناطق التظاهرات وتجنب التجمعات التي يشهدها وسط المدينة، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية».
وتابعت القنصلية، على المواطنين التواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية (0014244403298 – 0013108956642)
يذكر أن المظاهرات الغاضبة التي تخللتها أعمال نهب وتخريب، امتدت في عدة مدن أمريكية خلال الساعات الماضية وشملت كلًا من: هيوستن في ولاية تكساس، ودينفر في ولاية كولورادو، وأتلانتا في ولاية جورجيا، ومينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إضافة إلى نيويورك وواشنطن العاصمة.
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