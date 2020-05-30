أعمال صيانة وتنظيف فتحات التصريف تبدأ قبل الهطول
أوضح ماجد الشهري المتحدث الرسمي لأمانة عسير، أنّ الأمانة تبدأ في أعمال صيانة ونظافة فتحات التصريف في مدنية أبها قبل هطول الأمطار للتأكد من أنها تعمل بكامل كفاءتها وعدم حدوث انسداد في أنابيب التصريف.
وقال الشهري لـ«عاجل»، إنه بعد توقف هطول الأمطار يتم رصد وحصر مواقع تجمعات المياه داخل المدينة وسرعة إزاحة المياه المتجمّعة من المحاور أو الطرق الرئيسية لتحرير الحركة المرورية، ثم الانتقال للمواقع في الأحياء والشوارع الداخلية وتلبية بلاغات تجمعات المياه داخل المنازل.
ولفت المتحدث الرسمي لأمانة عسير إلى أنه من خلال أمطار الخير هذه الأيام قدرت كميات المياه التي تم إزاحتها بالوسائل الميكانيكية بمعدل يومي (640- 710 متر مكعب / يوم) من ( 7-8 موقع/يوم) في مدينة أبها، بالإضافة إلى إدراج هذه المواقع ضمن مشاريع درء أخطار السيول لتنفيذها مستقبلًا.
وتشهد مدينة أبها -منذ مطلع شهر مايو- هطول أمطار غزيرة بشكل يومي، ونجح مرور عسير بالمحافظة في تحقيق انسياب الحركة المرورية والتنظيم، كما باشرت أمانة عسير متابعة تجمعات المياه في بعض المواقع وإزالتها في ظل تساقط كميات كبيرة من الأمطار.
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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث أمانة عسير يوضح لـ«عاجل» آلية سحب مياه الأمطار في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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