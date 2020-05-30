فيديو يوثق رد وزير الشؤون الإسلامية على تغيير سجاد فاخر لأحد المساجد

بعد عامين ونصف من وضعه..
انتقد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تغيير سجاد فاخر لأحد المساجد بالرياض، واستبداله بآخر، بعد عامين ونصف من وضعه، معتبرًا ذلك عبثًا بالمال.
وقال وزير الشؤون الإسلامية، خلال جولته بمساجد الرياض أمس الجمعة، إن السجاد الذي تمت إزالته كان من النوع الفاخر؛ حيث يبلغ سعر المتر منه حوالي 120 ريالًا.
وتابع آل الشيخ قائلًا، إن فاعل الخير الذي تبرع بالسجاد الجديد –جزاه الله كل خير- كان من الأولى به أن يبحث عن مسجد ثانٍ يحتاج إلى سجاد للتبرع له.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت رفع الإيقاف عن صلاة الجماعة بالمساجد، وأن أول صلاة ستكون صلاة فجر غدًا الأحد الموافق 8 شوال 1441 هـ.
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