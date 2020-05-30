الصحة توجه نصائح عدة لاستخدام الكمامة القماشية

وجَّهت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدة نصائح للمواطنين، حول استخدام الكمامة القماشية، خاصة عند الخروج للأماكن العامة أو العمل أو التسوق.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافًا بيَّنت من خلاله، ضرورة تغطية الأنف والفم، سواء بكمامة طبية أو قماشية أو أي غطاء محكم.

وأوضحت الصحة، أنه يتمّ ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل لأي سبب، مشيرة إلى أنه يمكن صنع الكمامة القماشية في المنزل بأدوات منزلية بسيطة، ويفضل أن يكون القماش متعدد الطبقات.

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وطالبت الوزارة، عند ارتداء الكمامة، بشدها من ناحية الأذن قدر الإمكان، والتأكد من تغطية الأنف والفم بشكل جيد.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن غسل الكمامة القماشية عند تبللها والرجوع للبيت، ويعاد استخدامها بعد غسيلها.



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