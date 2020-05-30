«كيمارك»: ارتداء 90% من المجتمع للكمامة يقضي على كورونا

أوضح مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، أن ارتداء 90 بالمئة من أفراد المجتمع للكمامة، مع التباعد الاجتماعي، كفيلان بالقضاء على فيروس كورونا.

وذكر المركز -عبر حسابه بتويتر- أنه «بعد رفع الحظر، التزام 90٪ من المجتمع بلبس الكمامة مع التباعد الاجتماعي، كفيل بالقضاء على فيروس كوفيد١٩»، وتابع: «وأقل من ذلك يُنبّئ بموجة أخرى».

وأشار المركز إلى أن هذه النتيجة هي آخر ما وصلت إليه دراسة عالمية استخدمت نموذج محاكاة حاسوبية متطورة للتنبؤ بأثر لبس الكمامة على الفيروس.

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يذكر أن المملكة طبّقت المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا، وتضمّنت التنقل بين المدن والمناطق من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وفتح المتاجر والمحلات وعودة تدريجية للموظفين، مع الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة.

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