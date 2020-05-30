لجنة الطوارئ تطالبها بإيجاد مختبرات معتمدة ..
نفت القنصلية اليمنية في جدة، ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاقد مع مركز طبي بشرورة لفحص اليمنيين العائدين لبلادهم، في حين وجهت لجنة الطوارئ اليمنية، القنصلية، بإيجاد مختبرات معتمدة لفحص اليمنيين الراغبين بالعودة من السعودية.
وذكرت القنصلية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تنفي بصورة قاطعة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي، لإجراء الفحوصات الطبية اليمنيين المتواجدين هناك.
وأشارت القنصلية إلى أنها «في حال وجود ما يثبت صحة ذلك، فإنّ القنصلية العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
من جانبها، ذكرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن المختصة لمواجهة وباء كورونا، عبر حسابها بتويتر، أنَّها وجهت القنصلية العامة في جدة، بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة.
اقرأ أيضا:
عبدالملك: إعادة الأمور في عدن لسابق عهدها مهم في مواجهة كورونا
«مسام» ينتزع 2782 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية اليمنية بجدة توضح حقيقة فحص كورونا لمواطنيها العائدين بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.