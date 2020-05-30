القنصلية اليمنية بجدة توضح حقيقة فحص كورونا لمواطنيها العائدين بشرورة

نفت القنصلية اليمنية في جدة، ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاقد مع مركز طبي بشرورة لفحص اليمنيين العائدين لبلادهم، في حين وجهت لجنة الطوارئ اليمنية، القنصلية، بإيجاد مختبرات معتمدة لفحص اليمنيين الراغبين بالعودة من السعودية.

وذكرت القنصلية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تنفي بصورة قاطعة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي، لإجراء الفحوصات الطبية اليمنيين المتواجدين هناك.

وأشارت القنصلية إلى أنها «في حال وجود ما يثبت صحة ذلك، فإنّ القنصلية العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».

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من جانبها، ذكرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن المختصة لمواجهة وباء كورونا، عبر حسابها بتويتر، أنَّها وجهت القنصلية العامة في جدة، بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة.

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