حساب المواطن: مستندات إثبات الاستقلالية «غير ملزمة» حال وجود تابعين مضافين

ردًا على استفسار من مواطنة..
أوضح برنامج حساب المواطن أنَّ إثبات الاستقلالية «غير ملزم» في حال وجود تابعين مضافين على حساب المستفيد.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه: «في حال وجود تابع مضاف، لا يلزمك إرفاق مستندات لإثبات الإستقلالية».
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تتساءل فيه عن كيفية إثبات استقلاليتها، مع العلم أنَّها وحيدة مع أولادها وبدون أب أو أم؟
وكان حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنَّ فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب.
وأشار إلى أن وثائق الاستقلالية تشمل: عقد الإيجار الموحَّد أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، موضحًا أنَّه في حال عدم توافر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.
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