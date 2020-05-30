وكالة المسجد النبوي توضح شروط الصلاة في الحرم المدني

كشفت وكالة المسجد النبوي الشريف عن الإجراءات الاحترازية التي سيتمّ تطبيقها، بدءًا من يوم غدٍ الأحد، عقب الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي للمصلين .

وأوضحت الوكالة أنه سيتم اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، مشيرة إلى أنّ تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية.

ونوهت الوكالة برفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وتكون الصلاة على الرخام واستمرار تعليق سفر الإفطار في المسجد النبويوساحاته، وتشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50 % ، ويكون دفع أجرة الوقوف لمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية .

وأكدت الوكالة أنها وضعت خطة لتعقيم المسجد النبوي وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، مشددة على المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات أثناء القدوم للمسجد النبوي.

وخصصت الوكالة الأبواب التالية للدخول للمصليات الرجالية (باب الهجرة رقم 4 ، باب قباء رقم 5 ، باب الملك سعود رقم 8 ، باب الإمام البخاري رقم 10 ، باب الملك فهد رقم 21 ، باب الملك عبدالعزيز رقم 34 ، باب مكة رقم 37 ) .

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وتمّ تخصيص الأبواب التالية للدخول للمصليات النسائية ( باب رقم 13، باب رقم ١٧ ، باب رقم 25 ، باب رقم 29 ) .

وعملت الوكالة على وضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وتعليق حضور الأطفال للمسجد النبوي، واستمرار رفع حافظات ماء زمزم وإيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته .

وحثت الوكالة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامتهم وسلامة المصلين.

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