

رام الله 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجّلت دولة فلسطين اليوم، إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن الإصابة سجلت لمواطن (56 عامًا ) من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626.

// انتهى //

13:37ت م

0053



رام الله 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجّلت دولة فلسطين اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قلقيلية.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن الإصابة سجلت لمواطن (56 عامًا ) من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626.// انتهى //13:37ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.